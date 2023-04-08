Мобилизация в Украине: мужчинам напомнили о правилах вручения повесток и не только

Военнообязанным в Украине напомнили о необходимости соблюдения правил военного учета. Гражданам напомнили главные из них.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Львовского ОТЦК и СП.

Что нужно знать

В областном военкомате призвали соблюдать правила военного учета и напомнили о чем необходимо знать, а именно:

оповещение может происходить по месту работы, проживания, а также в общественных местах. Законодательством четко не определено, где именно должна быть вручена повестка;

мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, во время действия военного положения нужно постоянно иметь с собой документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы и предоставлять их для проверки уполномоченным лицам;

удостоверяющие личность, военно-учетные документы и предоставлять их для проверки уполномоченным лицам; получение повестки еще не означает призыва на службу. В первую очередь граждан вызывают для уточнения военно-учетных данных;

в случае если мужчина пройдет медицинскую комиссию и по всем критериям будет признан годным, ему может быть вручена повестка на отправку в войска;

тем военнообязанным, имеющим право на отсрочку, необходимо прибыть в РТЦК и СП с соответствующими документами и подтвердить это;

мобилизованных, не проходивших военной службы, обязательно направляют в учебные центры для соответствующей подготовки;

военнообязанные мужчины, прибывшие во Львовскую область для проживания из других регионов, должны в семидневный срок обратиться в ТЦК и СП и стать на военный учет;

за нарушение правил военного учета и уклонение от призыва предусмотрена административная и уголовная ответственность. Уклоняющимся во время мобилизации грозит наказание на срок до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Минобороны предупредили, что россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине с помощью фейков, поэтому манипулируют на темах выдачи повесток и работы военкоматов.

Добавим, также в Минцифры ответили, будут ли вручать повестки через мессенджеры.

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