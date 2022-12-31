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Мобілізація в Україні: чи треба чоловікам-переселенцям ставати на облік у військкоматі

Фото: чоловікам-переселенцям треба ставати на облік у військкоматі при зміні місця проживання (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Військовозобов'язані переселенці обов'язково мають стати на військовий облік у разі зміни місця проживання. Це треба зробити у тижневий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінреінтеграції.

"Якщо вам від 18 до 60 років, ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду", - йдеться в повідомленні.

Одразу повістка?

В Мінреінтеграції звертають увагу, що військовозобов'язаному в такому разі одразу не вручать повістку, а детальний перелік тих, кого звільнили від мобілізації, прописаний в ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Хто звільняється від мобілізації?

Як пояснюють у відомстві, звільненими від мобілізації є такі категорії військовозобов’язаних громадян:

  • особи з інвалідністю або особи, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Зазначимо, що це ще не весь перелік, а з повним списком, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, можна ознайомитися у статті 23 зазначеного вище закону.

Якщо повістка прийшла, хоч і не підпадаю під мобілізацію?

У відомстві додають, якщо громадянин належить до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують цей статус.

Нагадаємо, що зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією наразі в Україні заборонено виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років. Проте, для деяких категорій діють вийнятки.

Додамо, що воєнний стан і мобілізація в Україні запроваджені щонайменше до 19 лютого 2023 року.

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