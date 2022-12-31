Мобілізація в Україні: чи треба чоловікам-переселенцям ставати на облік у військкоматі

Військовозобов'язані переселенці обов'язково мають стати на військовий облік у разі зміни місця проживання. Це треба зробити у тижневий термін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінреінтеграції.
"Якщо вам від 18 до 60 років, ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду", - йдеться в повідомленні.
В Мінреінтеграції звертають увагу, що військовозобов'язаному в такому разі одразу не вручать повістку, а детальний перелік тих, кого звільнили від мобілізації, прописаний в ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Як пояснюють у відомстві, звільненими від мобілізації є такі категорії військовозобов’язаних громадян:
Зазначимо, що це ще не весь перелік, а з повним списком, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, можна ознайомитися у статті 23 зазначеного вище закону.
У відомстві додають, якщо громадянин належить до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують цей статус.
Нагадаємо, що зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією наразі в Україні заборонено виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років. Проте, для деяких категорій діють вийнятки.
Додамо, що воєнний стан і мобілізація в Україні запроваджені щонайменше до 19 лютого 2023 року.
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