Мобилизация в Украине: нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на учет в военкомате

Военнообязанные переселенцы обязательно должны стать на военный учет в случае смены места жительства. Это нужно сделать в недельный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минреинтеграции.
"Если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и являетесь военнообязанными, должны стать на военный учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней после приезда", - говорится в сообщении.
В Минреинтеграции обращают внимание, что военнообязанному в таком случае сразу не вручат повестку, а детальный перечень освобожденных от мобилизации, прописанный в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Как объясняют в ведомстве, освобожденными от мобилизации являются следующие категории военнообязанных граждан:
Это еще не весь перечень, а с полным списком, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, можно ознакомиться в статье 23 указанного выше закона.
В ведомстве добавляют, если гражданин принадлежит к лицам, не подлежащим мобилизации, но повестка все равно пришла, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие этот статус.
Напомним, что в связи с военным положением и общей мобилизацией в Украине запрещен выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако для некоторых категорий действуют исключения.
Добавим, что военное положение и мобилизация в Украине введены, по меньшей мере, до 19 февраля 2023 года.
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