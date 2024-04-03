Мобілізація в Україні з 25 років та удар по НПЗ в Татарстані: новини за 2 квітня

Українським дронам вдалося вразити завод зі збірки "Шахедів" та НПЗ у Татарстані. А президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Війна Росії проти України: останні новини

ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані за 1000 км від України

Як повідомило РБК-Україна джерело в спецслужбах, це були спільні дії українських Сил безпеки та оборони.

Згідно з даними джерел, "бавовна" в Татарстані була спільною операцією СБУ та ГУР. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Потужність такої установки - 8 млн тонн нафти. Це, своєю чергою, становить 2,6% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік.

У Польщі планують виявляти російські ракети та дрони з пожежних та мобільних веж

До польського Сейму внесено проект закону, який передбачає створення мережі пунктів спостереження та оповіщення системи протиповітряної та протиракетної оборони по всій країні. Проект отримав кодову назву "Павутиння".

Ідея полягає у використанні веж цивільного призначення, в першу чергу пожежних. Вони розкидані по всій країні, мають середню висоту у 35 метрів та дозволяють вести огляд на 10-15 км.

Німеччина надасть Україні 180 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів як внесок у план закупівлі боєприпасів для Києва під керівництвом Чехії на суму 576 мільйонів євро.

Найбільш гострою потребою України через два роки після повномасштабного вторгнення Росії є артилерійські боєприпаси, які вичерпуються, оскільки сторони використовують важкі знаряддя, щоб утримувати укріплені позиції, які здебільшого нерухомими вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни

Диктатор Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі проводиться підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка для підвищення оборонної готовності.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це придумав. Це дуже правильно сказано", - сказав Лукашенко.

У Гаазі заявили про запуск Міжнародного реєстру збитків, українці можуть подавати заяви

В Гаазі, де проходила конференція "Відновлення справедливості для України", офіційно оголосили про запуск Міжнародного реєстру збитків для України. Наразі основна увага приділятиметься тим позовам, які стосуватимуться пошкодження або ж знищення нерухомості під час війни.

Відтепер через застосунок "Дія" можна подати заяву в міжнародний Реєстр збитків, що стане основою для відшкодування збитків від російської агресії.

Кабмін затвердив виплати до Дня Незалежності. Хто та які надбавки отримає у 2024 році

Кабінет міністрів України затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам та деяким іншим особам у 2024 році.

Мова йде про перелік осіб, на яких поширюється дія законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань".

Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту РФ

Диктатор Володимир Путін призначив Сергія Пінчука новим командувачем Чорноморського флоту Росії. Він змінив на цій посаді Віктора Соколова.

Зазначається, що Шойгу провів селекторну нараду з керівним складом Збройних сил РФ і довів до їхнього відома указ Путіна.

Зеленський підписав закон про призов на військову службу з 25 років

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Нагадаємо, закон №9281 Верховна Рада проголосувала ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис голові держави. Однак відтоді він лежав без підпису президента.

В Україні розпочалась демобілізація строковиків

Про перших демобілізованих строковиків розповіли у Держприкордонслужбі.

Як нагадали у ДПСУ, строк служби їх військових закінчився під час дії воєнного стану, однак через заборону демобілізації вони залишалися у війську.

Зеленський провів нараду з силовиками щодо посилення контролю за онлайн-казино в Україні

За словами голови держави, на нараді були присутні представники СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретар РНБО. Президент заслухав їх доповіді.

"Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - сказав Зеленський.

Мобілізація з 25 років та е-кабінет. У Міноборони пояснили, що змінять нові закони

Закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який 2 квітня підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання, розповіла заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко.

У Румунії хочуть узаконити військову інтервенцію: що це означає

Міноборони Румунії пропонує своїм громадянам обговорити закон про національну оборону країни. Новий закон передбачає концепцію гібридних загроз безпеці Румунії.