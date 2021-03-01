Мобилизация за сутки. Рада хочет принять закон о резервистах

"Законопроект касается введения нового вида службы для резервистов. Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже существующий резерв", - пояснил нардеп.

Завитневич добавил, что в этот резерв войск войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили и имеют боевой опыт.

Кроме того, этот законопроект предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, в том числе ведение воинского учета резервистов.

"Будет внедрен электронный программный продукт, - это автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве", - сказал он.