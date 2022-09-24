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Мобілізація за російський паспорт. Окупанти вручають повістки у Херсоні

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Херсон, Субота 24 вересня 2022 19:51
Мобілізація за російський паспорт. Окупанти вручають повістки у Херсоні Фото: окупанти вручають повістки херсонцям з російським паспортом (facebook com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна влада роздає повістки про мобілізацію жителям Херсону, які отримали російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Херсонцям, які взяли російські паспорти, вже вручають повістки про мобілізацію. Це тероризм", - сказав він.

Окрім того, Янушевич повідомив про отримання численних звернень від мешканців окупованих населених пунктів щодо знущань з боку росіян.

"Колаборанти у супроводі автоматників обходять будинки і квартири, примушують людей до "голосування". Багатьом тим, хто проти або відмовляється "голосувати" заявляють, що в них є 24 години, щоб виїхати", - сказав він.

Янушевич також зазначив, що в окупованій Херсонській області закриті будь-які офіційні гуманітарні коридори. За його словами, росіяни спровокували гуманітарну кризу, щоб створити враження про те, що Україна нібито відмовилась від своїх жителів.

Нагадаємо, автоматники з так званими "членами виборчих комісій" ходять по квартирах місцевих жителів Мелітополя та примушують голосувати на псевдореферендумі.

Загарбники також виманюють особисті дані жителів тимчасово окупованої території Херсонської та Запорізької областей.

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Херсон Мобілізація в Росії
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