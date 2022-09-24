ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мобилизация за российский паспорт. Оккупанты вручают повестки в Херсоне

Новина українською →
Херсон, Суббота 24 сентября 2022 19:51
Мобилизация за российский паспорт. Оккупанты вручают повестки в Херсоне Фото: оккупанты вручают повестки херсонцам с российским паспортом (facebook com)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационные власти раздают повестки о мобилизации жителям Херсона, получившим российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"Херсонцам, которые взяли российские паспорта, уже вручают повестки о мобилизации. Это терроризм", - сказал он.

Кроме того, Янушевич сообщил о получении многочисленных обращений от жителей оккупированных населенных пунктов по поводу издевательств со стороны россиян.

"Колаборанты в сопровождении автоматчиков обходят дома и квартиры, принуждают людей к "голосованию". Многим тем, кто против или отказывается "голосовать", заявляют, что у них есть 24 часа, чтобы уехать", - сказал он.

Янушевич также отметил, что в оккупированной Херсонской области закрыты любые официальные гуманитарные коридоры. По его словам, россияне спровоцировали гуманитарный кризис, чтобы создать впечатление, что Украина якобы отказалась от своих жителей.

Напомним, автоматчики с так называемыми "членами избирательных комиссий" ходят по квартирам местных жителей Мелитополя и заставляют голосовать на псевдореферендуме.

Захватчики также выманивают личные данные жителей временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Мобилизация в России
NEWS
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие