Мобилизация за российский паспорт. Оккупанты вручают повестки в Херсоне
Оккупационные власти раздают повестки о мобилизации жителям Херсона, получившим российские паспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.
"Херсонцам, которые взяли российские паспорта, уже вручают повестки о мобилизации. Это терроризм", - сказал он.
Кроме того, Янушевич сообщил о получении многочисленных обращений от жителей оккупированных населенных пунктов по поводу издевательств со стороны россиян.
"Колаборанты в сопровождении автоматчиков обходят дома и квартиры, принуждают людей к "голосованию". Многим тем, кто против или отказывается "голосовать", заявляют, что у них есть 24 часа, чтобы уехать", - сказал он.
Янушевич также отметил, что в оккупированной Херсонской области закрыты любые официальные гуманитарные коридоры. По его словам, россияне спровоцировали гуманитарный кризис, чтобы создать впечатление, что Украина якобы отказалась от своих жителей.
Напомним, автоматчики с так называемыми "членами избирательных комиссий" ходят по квартирам местных жителей Мелитополя и заставляют голосовать на псевдореферендуме.
Захватчики также выманивают личные данные жителей временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.
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