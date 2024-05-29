Мобілізація небінарних людей. Чи підлягають трансгендери призову

Хто такі небінарні особи та трансгендери

Трансгендерна людина - це термін для випадків, в яких гендерна ідентичність людини не збігається зі статтю, вказаною при народженні. Сюди також належать випадки, коли людина змінює чи прагне змінити свої статеві та гендерні ознаки, щоб привести їх до стану, який краще збігається з її гендерною ідентичністю.

Небінарна людина - це збірний термін на позначення випадків трансгендерності, за яких гендерна ідентичність людини є іншою, ніж жіноча або чоловіча. Небінарні люди можуть і мати, і не мати потреби в трансгендерному переході.

Чи підлягають небінарні люди мобілізації

За словами Діани Скумадчук, в Україні не виокремлюють поняття небінарних та трансгендерних осіб. Це означає, що в чинних нормативно-правових актах вони не мають закріпленого юридичного статусу.

Тобто зараз існує лише гендерне визначене поняття чоловіка та жінки.

"На практиці, це створює ситуацію, коли мобілізують до лав ЗСУ як військовозобов'язаних чоловіків, так і жінок, хоча вони можуть й не ідентифікувати себе такими. Це випливає із самого статусу та поняття військовозобов'язаної особи, до якої відносять всіх громадян України, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави", - пояснює експертка.

Тому якщо небінарна чи трансгендерна особа підпадає під критерії військовозобов'язаної відповідно до віку, стану здоров'я, фізичної підготовки тощо, її можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Становище ЛГБТК+ спільноти в Україні

У звіті правозахисного ЛГБТ Центу "Наш світ" йдеться про те, що за 2022 рік вони зафіксували 105 випадків порушення прав за ознаками сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності.

Для порівняння у 2021 році таких випадків зафіксували 141, тобто статистика покращилася. На думку аналітиків Центру, це пояснюється впливом бойових дій.

"Новою проблемою, пов'язаною з воєнним станом, стали неодноразові випадки некоректного та дискримінаційного поводження з боку представників поліції, ЗСУ та Територіальної оборони при перевірці документів і особистих речей ЛГБТК осіб на блокпостах і в інших місцях, які часто супроводжувалися насильством та іншими порушеннями їхніх прав", - йдеться у звіті.

Водночас за даними різних досліджень, від 2% до 7% від загальної кількості військових можуть бути представниками ЛГБТ-спільноти.