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Мобилизация в Крыму и ОРДЛО станет уничтожением генофонда, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк считает, что мобилизацией мужчин в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты уничтожат генофонд криминальных анклавов. В то же время он сомневается в эффективности мобилизации на новых захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "НВ".

По его словам, невозможно организовать мобилизацию в Херсонской или Запорожской областях, поскольку там нет лояльности к россиянам.

"Люди будут брать оружие и переходить на сторону украинских войск - это очевидно. И я не вижу смысла в этом, потому что у них очень много бурятов еще есть, их можно привозить. Они ведь там не считаются людьми", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия делает вид, что количество убитых ее бойцов не имеет никакого значения.

"Мне кажется более реальным то, что они практически уничтожат весь генофонд криминальных анклавов под названием "ДНР", "ЛНР". Таким образом, криминальные анклавы исчезнут, потому что людей уже там не будет - они их всех перемолотят на войне. Они уничтожат "генофонд" в Крыму. И это очень хорошо, потому что в Крым они переселили своих, опять же, бурятов и других", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты начали принудительную мобилизацию в захваченном Изюме.

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