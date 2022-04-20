Мобилизация в Крыму и ОРДЛО станет уничтожением генофонда, - Подоляк

По его словам, невозможно организовать мобилизацию в Херсонской или Запорожской областях, поскольку там нет лояльности к россиянам.

"Люди будут брать оружие и переходить на сторону украинских войск - это очевидно. И я не вижу смысла в этом, потому что у них очень много бурятов еще есть, их можно привозить. Они ведь там не считаются людьми", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия делает вид, что количество убитых ее бойцов не имеет никакого значения.

"Мне кажется более реальным то, что они практически уничтожат весь генофонд криминальных анклавов под названием "ДНР", "ЛНР". Таким образом, криминальные анклавы исчезнут, потому что людей уже там не будет - они их всех перемолотят на войне. Они уничтожат "генофонд" в Крыму. И это очень хорошо, потому что в Крым они переселили своих, опять же, бурятов и других", - добавил Подоляк.