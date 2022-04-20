Мобілізація в Криму та ОРДЛО стане знищенням генофонду, - Подоляк

За його словами, неможливо організувати мобілізацію в Херсонській або Запорізькій областях, оскільки там немає лояльності до росіян.

"Люди будуть брати зброю і переходити на бік українських військ - це очевидно. І я не бачу сенсу в цьому, тому що у них дуже багато бурятів ще є, їх можна привозити. Адже вони там не вважаються людьми", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що Росія робить вигляд, що кількість убитих її бійців не має ніякого значення.

"Мені здається більш реальним те, що вони практично знищать весь генофонд кримінальних анклавів під назвою "ДНР", "ЛНР". Таким чином, кримінальні анклави зникнуть, тому що людей вже там не буде - вони їх усіх перемолотять на війні. Вони знищать "генофонд" в Криму. І це дуже добре, тому що до Криму вони переселили своїх, знову ж таки, бурятів та інших", - додав Подоляк.