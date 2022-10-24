UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мобілізація у Києві. Кому чекати повістки та що загрожує за ухилення

Фото: повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі в Україні є необхідність в доукомплектуванні військових підрозділів, тому мобілізаційні заходи будуть продовжуватися, а повістки слід очікувати всім військовозобов’язаним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Юрія Максиміва в інтерв'ю ТСН.ua.

"Існує необхідність в доукомплектуванні, доповненні. Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватись. Це необхідність", - сказав він.

Максимів сподівається, що у 2023 році на Україну чекає перемога та знищення усіх ворогів. Так, він вважає, що і в наступному році буде проводуть поводитись мобілізаційні заходи. Оскільки поки Україна воює, повинен бути гарантований особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі.

"Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним", - сказав він.

Максимів також зазначив, що не існує заборон щодо місця вручення повісток. Так, за законом не говориться про те, що оповіщення можливе, наприклад, виключно за домашньою адресою чи на роботі, чи в місці відпочинку. Законодавство говорить про оповіщення шляхом вручення повістки.

Він додав, що за ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність - до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що третя хвиля мобілізації йде за планом. Наразі немає потреби у додатковому наборі.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі здійснюються певні кроки, які пов’язані з формуванням резервів та їхньою підготовкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київмобилизация в Украине