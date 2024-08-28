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Мобілізація в "два кліки" й не тільки. Міноборони розширить функціонал "Резерв+"

Фото: Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку "Резерв+", що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко на Business Breakfast.

Як розповіла Черногоренко, мова йде про впровадження функціоналу щодо онлайн рекрутингу, а також трьох типів відстрочок. 

"Зараз ми додаємо опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. У нас у роботі три типи відстрочок: це багатодітні сім'ї, це відстрочка, пов'язана з людьми з інвалідністю, і це студенти денної форми навчання", - розповіла посадовиця. 

За її словами, впровадження нового функціоналу дозволить залучити кілька мільйонів користувачів, завдяки постійним ітераціям із застосунком. Наразі ж у "Резерв+" зареєструвались 3,2 мільйона користувачів. Зокрема застосунком користуються щодня близько 100 тисяч людей. 

"Для нас це показова цифра. І будемо робити все, щоб ця цифра зростала. Але я як лідер команди і в консультації з іншими партнерами постійно кажу: якщо продукт потрібен і в ньому є важливі та корисні функції, він буде рости органічно", - підсумувала вона.

"Резерв+" 

В Україні у травні був запущений електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+". Через цей застосунок українці можуть оновлювати свої облікові дані та створювати електронні військово-облікові документи, які мають спеціальний QR-код.

Детальніше про функції та можливості застосунку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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