Мобілізація в "два кліки" й не тільки. Міноборони розширить функціонал "Резерв+"

Як розповіла Черногоренко, мова йде про впровадження функціоналу щодо онлайн рекрутингу, а також трьох типів відстрочок.

"Зараз ми додаємо опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. У нас у роботі три типи відстрочок: це багатодітні сім'ї, це відстрочка, пов'язана з людьми з інвалідністю, і це студенти денної форми навчання", - розповіла посадовиця.

За її словами, впровадження нового функціоналу дозволить залучити кілька мільйонів користувачів, завдяки постійним ітераціям із застосунком. Наразі ж у "Резерв+" зареєструвались 3,2 мільйона користувачів. Зокрема застосунком користуються щодня близько 100 тисяч людей.

"Для нас це показова цифра. І будемо робити все, щоб ця цифра зростала. Але я як лідер команди і в консультації з іншими партнерами постійно кажу: якщо продукт потрібен і в ньому є важливі та корисні функції, він буде рости органічно", - підсумувала вона.

"Резерв+"

В Україні у травні був запущений електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+". Через цей застосунок українці можуть оновлювати свої облікові дані та створювати електронні військово-облікові документи, які мають спеціальний QR-код.

Детальніше про функції та можливості застосунку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.