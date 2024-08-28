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Мобилизация в "два клика" и не только. Минобороны расширит функционал "Резерв+"

Фото: Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины планирует ввести дополнительный функционал в приложение "Резерв+", что позволит привлечь еще несколько миллионов пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко на Business Breakfast.

Как рассказала Черногоренко, речь идет о внедрении функционала по онлайн рекрутингу, а также трех типов отсрочек. 

"Сейчас мы добавляем опцию онлайн рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. У нас в работе три типа отсрочек: это многодетные семьи, это отсрочка, связанная с людьми с инвалидностью, и это студенты дневной формы обучения", - рассказала чиновница. 

По ее словам, внедрение нового функционала позволит привлечь несколько миллионов пользователей, благодаря постоянным итерациям с приложением. Сейчас же в "Резерв+" зарегистрировались 3,2 миллиона пользователей. В частности приложением пользуются ежедневно около 100 тысяч человек. 

"Для нас это показательная цифра. И будем делать все, чтобы эта цифра росла. Но я как лидер команды и в консультации с другими партнерами постоянно говорю: если продукт нужен и в нем есть важные и полезные функции, он будет расти органично", - подытожила она.

"Резерв+"

В Украине в мае был запущен электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+". Через это приложение украинцы могут обновлять свои учетные данные и создавать электронные военно-учетные документы, которые имеют специальный QR-код.

Подробнее о функциях и возможностях приложения можно узнать в материале РБК-Украина.

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