Мобілізація аграріїв: хто має право на бронь і як її отримати

Як аграріям отримати бронь від мобілізації

"Аграрії в Україні можуть отримати бронь від мобілізації відповідно до законодавства, проте є певні особливості, які потрібно враховувати", - каже юрист.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронь можуть отримати працівники підприємств, установ та організацій, які забезпечують функціонування агропромислового комплексу в період проведення посівної або жнив.

Як забронювати працівників:

бронь можуть отримати підприємства аграрного сектору, якщо вони входять до переліку критично важливих для економіки та продовольчої безпеки країни;

для цього керівництво підприємства має подати відповідні документи до Міністерства аграрної політики України, яке погоджує списки з Генеральним штабом ЗСУ;

працівники, які отримують бронювання, не можуть бути мобілізовані.

"Залежно від регіону та типу господарства, аграрії можуть подати до ТЦК (військкомату) клопотання про відстрочку на час посівної або жнив. Для цього потрібні документи, що підтверджують їхню зайнятість у сільськогосподарських роботах (довідка від підприємства, трудовий договір, документи на фермерське господарство)", - пояснює Франчук.

Фермери, які працюють як ФОП або засновники фермерських господарств, також можуть претендувати на відстрочку, якщо доведуть, що їхня діяльність є критично важливою для регіону.

"Це може включати документи про кількість землі в обробітку, наявність найманих працівників, обсяги виробництва сільгосппродукції тощо", - говорить юрист.

Документи на бронювання варто подавати завчасно (фото: Getty Images)

За його словами, у деяких випадках аграрії отримують бронь саме на час посівної (весною) та збору врожаю (на межі літа-осені), але законодавчо це прямо не закріплено.

"Практика показує, що важливе рішення місцевих військових адміністрацій та подання відповідних запитів з боку сільгосппідприємств", - каже Франчук.

Юрист радить заздалегідь звертатися до Мінагрополітики та обласної військової адміністрації для включення підприємства до списку критично важливих. А якщо мобілізація вже відбулася, можна оскаржити рішення в суді, посилаючись на неправомірність мобілізації через критичну важливість для сільського господарства.

Додамо, що бронювати можна до 50% військовозобов'язаних працівників, у рідкісних випадках до 100%.