Мобілізація аграріїв: хто має право на бронь і як її отримати

Працівники аграрних підприємств, які є критично важливими для української економіки, мають право отримати бронь від мобілізації.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про нюанси отримання броні аграріями.
"Аграрії в Україні можуть отримати бронь від мобілізації відповідно до законодавства, проте є певні особливості, які потрібно враховувати", - каже юрист.
Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронь можуть отримати працівники підприємств, установ та організацій, які забезпечують функціонування агропромислового комплексу в період проведення посівної або жнив.
Як забронювати працівників:
"Залежно від регіону та типу господарства, аграрії можуть подати до ТЦК (військкомату) клопотання про відстрочку на час посівної або жнив. Для цього потрібні документи, що підтверджують їхню зайнятість у сільськогосподарських роботах (довідка від підприємства, трудовий договір, документи на фермерське господарство)", - пояснює Франчук.
Фермери, які працюють як ФОП або засновники фермерських господарств, також можуть претендувати на відстрочку, якщо доведуть, що їхня діяльність є критично важливою для регіону.
"Це може включати документи про кількість землі в обробітку, наявність найманих працівників, обсяги виробництва сільгосппродукції тощо", - говорить юрист.
За його словами, у деяких випадках аграрії отримують бронь саме на час посівної (весною) та збору врожаю (на межі літа-осені), але законодавчо це прямо не закріплено.
"Практика показує, що важливе рішення місцевих військових адміністрацій та подання відповідних запитів з боку сільгосппідприємств", - каже Франчук.
Юрист радить заздалегідь звертатися до Мінагрополітики та обласної військової адміністрації для включення підприємства до списку критично важливих. А якщо мобілізація вже відбулася, можна оскаржити рішення в суді, посилаючись на неправомірність мобілізації через критичну важливість для сільського господарства.
Додамо, що бронювати можна до 50% військовозобов'язаних працівників, у рідкісних випадках до 100%.
Раніше ми писали про те, що є перелік законних підстав, коли військовозобов'язані можуть оскаржити рішення про мобілізацію. Це можна зробити кількома способами - через ТЦК або суд, або ж звернутись до ВЛК, якщо людина не погоджується із попереднім медичним висновком.
Читайте також про те, що при звільненні військовим призначають одноразову грошову допомогу. Її розмір може становити від 25% до 50% від місячного забезпечення, залежно від того, чи людина була мобілізована, чи служила за контрактом, а також як довго перебувала в армії й що стало підставою для звільнення.
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