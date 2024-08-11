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Мобілізація до 25 років. Хто підпадає та які зміни можуть очікувати українців

Фото: деякі категорії українців до 25 років підпадають під мобілізацію (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Втім, є випадки, коли й таких громадян можуть мобілізувати.

Про які категорії йдеться і які зміни можливі в питанні мобілізації українців до 25 років - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Зміст

Кого з чоловіків до 25 років можуть мобілізувати на законних підставах

Як пояснили в одному з обласних ТЦК, деяких осіб чоловічої статі віком до 25 років можуть мобілізувати на законних підставах. Наразі мова йде про кілька категорій, а саме якщо чоловік:

  • пройшов строкову службу у мирний час;
  • закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;
  • мав статус "обмежено придатний", тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час. 

В інших випадках мобілізація осіб цієї вікової категорії можлива за власним бажанням. Однак, що стосується останнього пункту списку, згідно з законодавством з квітня 2024 року, в Україні скасовано статус "обмежено придатний". Тому люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років.

Тобто у таких осіб дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження ВЛК. Після чого чоловік може отримати один із наступних статусів:

  • придатний до служби;
  • придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • тимчасово непридатний (потребує лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків);
  • непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

Які зміни хочуть внести до закону

Наразі народні депутати працюють над тим, аби заборонити мобілізувати чоловіків 18-25 років, про що повідомив нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, цього тижня Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ комітет підтримав відповідні законодавчі зміни. 

Але тут є суттєве уточнення, підкреслив нещодавно під час брифінгу член Комітету, нардеп Федір Веніславський. Мова йде про те, що до досягнення 25-річчя громадяни України чоловічої статі, які навіть були визнані раніше "обмежено придатними" і мають військово-облікову спеціальність, не можуть бути мобілізовані.

За словами Веніславського, це обмеження не поширюється на військовозобов’язаних, які пройшли строкову військову службу й отримали статус військовозобов’язаних. 

"(Такі особи - ред.) можуть бути мобілізовані до 25-річного віку, а також тих громадян України, які здобули офіцерське звання через закінчення військових кафедр у вищих навчальних закладах, вони також свідомо обрали шлях офіцера, і вони можуть бути мобілізовані, навіть якщо їм не виповнилося 25 років", - сказав нардеп.

Крім того, як розповів Веніславський, члени Комітету схвалили зміни щодо можливості звільнення з військової служби військовослужбовців, які були "обмежено придатними". Далі парламентарі мають розглянути відповідний законопроект у сесійній залі.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної агресії РФ в Україні триває загальна мобілізація. Цей правовий режим, разом із воєнним станом, нещодавно було продовжено щонайменше до 9 листопада 2024 року.

Крім того, 18 травня набули чинності нові правила мобілізації та військового обліку. РБК-Україна в окремому матеріалі детально описувало, що передбачають нові зміни.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Facebook-сторінка Одеського обласного ТЦК та СП, а також заяви народного депутата Олексія Гончаренка та члена комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.

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