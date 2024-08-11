Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев

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Кого из мужчин до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях

Как пояснили в одном из областных ТЦК, некоторых лиц мужского пола в возрасте до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях. Сейчас речь идет о нескольких категориях, а именно если мужчина:

прошел срочную службу в мирное время;

окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

имел статус "ограниченно пригодный", то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригодный в военное время.

В других случаях мобилизация лиц этой возрастной категории возможна по собственному желанию. Однако, что касается последнего пункта списка, согласно законодательству с апреля 2024 года, в Украине отменен статус "ограниченно пригодный". Поэтому люди, которые его имели, остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.

То есть у таких лиц действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение ВВК. После чего мужчина может получить один из следующих статусов:

пригоден к службе;

пригоден для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета;

временно непригоден (требует лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей);

непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

Какие изменения хотят внести в закон

Сейчас народные депутаты работают над тем, чтобы запретить мобилизовать мужчин 18-25 лет, о чем сообщил недавно народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, на этой неделе Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке ВРУ комитет поддержал соответствующие законодательные изменения.

Но здесь есть существенное уточнение, подчеркнул во время брифинга член Комитета, нардеп Федор Вениславский. Речь идет о том, что до достижения 25-летия граждане Украины мужского пола, даже признанные ранее "ограниченно пригодными" и имеющие военно-учетную специальность, не могут быть мобилизованы.

По словам Вениславского, это ограничение не распространяется на военнообязанных, прошедших срочную военную службу и получивших статус военнообязанных.

"(Такие лица - ред.) могут быть мобилизованы до 25-летнего возраста, а также граждане Украины, которые получили офицерское звание по окончании военных кафедр в высших учебных заведениях, они также сознательно выбрали путь офицера, и они могут быть мобилизованы, даже если им не исполнилось 25 лет", - сказал нардеп.

Кроме того, как рассказал Вениславский, члены Комитета одобрили изменения о возможности увольнения с военной службы военнослужащих, которые были "ограниченно пригодными". Далее парламентарии должны рассмотреть соответствующий законопроект в сессионном зале.