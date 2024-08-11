Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев

В Украине мужчин в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников. Впрочем, есть случаи, когда и таких граждан могут мобилизовать.
О каких категориях идет речь и какие изменения возможны в вопросе мобилизации украинцев до 25 лет - собрало РБК-Украина в материале.
Как пояснили в одном из областных ТЦК, некоторых лиц мужского пола в возрасте до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях. Сейчас речь идет о нескольких категориях, а именно если мужчина:
В других случаях мобилизация лиц этой возрастной категории возможна по собственному желанию. Однако, что касается последнего пункта списка, согласно законодательству с апреля 2024 года, в Украине отменен статус "ограниченно пригодный". Поэтому люди, которые его имели, остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.
То есть у таких лиц действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение ВВК. После чего мужчина может получить один из следующих статусов:
Сейчас народные депутаты работают над тем, чтобы запретить мобилизовать мужчин 18-25 лет, о чем сообщил недавно народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, на этой неделе Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке ВРУ комитет поддержал соответствующие законодательные изменения.
Но здесь есть существенное уточнение, подчеркнул во время брифинга член Комитета, нардеп Федор Вениславский. Речь идет о том, что до достижения 25-летия граждане Украины мужского пола, даже признанные ранее "ограниченно пригодными" и имеющие военно-учетную специальность, не могут быть мобилизованы.
По словам Вениславского, это ограничение не распространяется на военнообязанных, прошедших срочную военную службу и получивших статус военнообязанных.
"(Такие лица - ред.) могут быть мобилизованы до 25-летнего возраста, а также граждане Украины, которые получили офицерское звание по окончании военных кафедр в высших учебных заведениях, они также сознательно выбрали путь офицера, и они могут быть мобилизованы, даже если им не исполнилось 25 лет", - сказал нардеп.
Кроме того, как рассказал Вениславский, члены Комитета одобрили изменения о возможности увольнения с военной службы военнослужащих, которые были "ограниченно пригодными". Далее парламентарии должны рассмотреть соответствующий законопроект в сессионном зале.
Напомним, что с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Этот правовой режим, вместе с военным положением, недавно был продлен по меньшей мере до 9 ноября 2024 года.
Кроме того, 18 мая вступили в силу новые правила мобилизации и военного учета. РБК-Украина в отдельном материале подробно описывало, что предполагают новые изменения.
При подготовке материала использовались: Facebook-страница Одесского областного ТЦК и СП, а также заявления народного депутата Алексея Гончаренко и члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.
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