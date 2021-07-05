Многоэтажку в Майами снесут этой ночью: жителей предупредили, к чему готовиться

Разрушенную многоэтажку в Майами (штат Флорида, США) снесут уже этой ночью. Запланированный снос аварийного здания состоится сегодня, с 22:00 до 3:00 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News
Полиция призвала граждан, проживающих в районе ближайших улиц, оставаться дома и не выходить на улицу. Также людей просят не включать кондиционеры, чтобы избежать попадания пыли в помещения.
"Поисково-спасательные группы продолжат свои операции вскоре после сноса", - отметила мэр города Даниэлла Левин Кава.
Она также добавила, что бригады работают над тем, чтобы выполнить как можно больше работы до прибытия "Эльзы".
Она также успокоила защитников и любителей животных, которые воспротивились сносу здания из-за того, что в многоэтажке могут все еще находиться домашние животные. По ее словам, спасатели трижды прочесали здание с целью поиска домашних питомцев, включая поиски в шкафах, под кроватями и во всех других местах.
"Последняя информация, которая у нас есть, заключается в том, что есть в здании не осталось животных", - сказала Левин Кава.
Напомним, 24 июня в Майами рухнула многоэтажка. Это произошло ночью, когда жители крепко спали. С того дня началась масштабная операция по поиску жертв в результате обвала.
Ранее сообщалось, что число жертв в результате обвала многоэтажки в Майами достигло 24. Также известно, что здание требовало срочного ремонта перед обвалом.
Также мы писали, что на месте обвала нашли тело ребенка. Это 7-летняя девочка.