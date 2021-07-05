Многоэтажку в Майами снесут этой ночью: жителей предупредили, к чему готовиться

Полиция призвала граждан, проживающих в районе ближайших улиц, оставаться дома и не выходить на улицу. Также людей просят не включать кондиционеры, чтобы избежать попадания пыли в помещения.

"Поисково-спасательные группы продолжат свои операции вскоре после сноса", - отметила мэр города Даниэлла Левин Кава.

Она также добавила, что бригады работают над тем, чтобы выполнить как можно больше работы до прибытия "Эльзы".

Она также успокоила защитников и любителей животных, которые воспротивились сносу здания из-за того, что в многоэтажке могут все еще находиться домашние животные. По ее словам, спасатели трижды прочесали здание с целью поиска домашних питомцев, включая поиски в шкафах, под кроватями и во всех других местах.

"Последняя информация, которая у нас есть, заключается в том, что есть в здании не осталось животных", - сказала Левин Кава.