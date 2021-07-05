UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Многоэтажку в Майами снесут этой ночью: жителей предупредили, к чему готовиться

Автор: Наталья Скороход

Разрушенную многоэтажку в Майами (штат Флорида, США) снесут уже этой ночью. Запланированный снос аварийного здания состоится сегодня, с 22:00 до 3:00 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News

Полиция призвала граждан, проживающих в районе ближайших улиц, оставаться дома и не выходить на улицу. Также людей просят не включать кондиционеры, чтобы избежать попадания пыли в помещения.

"Поисково-спасательные группы продолжат свои операции вскоре после сноса", - отметила мэр города Даниэлла Левин Кава.

Она также добавила, что бригады работают над тем, чтобы выполнить как можно больше работы до прибытия "Эльзы".

Она также успокоила защитников и любителей животных, которые воспротивились сносу здания из-за того, что в многоэтажке могут все еще находиться домашние животные. По ее словам, спасатели трижды прочесали здание с целью поиска домашних питомцев, включая поиски в шкафах, под кроватями и во всех других местах.

"Последняя информация, которая у нас есть, заключается в том, что есть в здании не осталось животных", - сказала Левин Кава.

Напомним, 24 июня в Майами рухнула многоэтажка. Это произошло ночью, когда жители крепко спали. С того дня началась масштабная операция по поиску жертв в результате обвала.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате обвала многоэтажки в Майами достигло 24. Также известно, что здание требовало срочного ремонта перед обвалом.

Также мы писали, что на месте обвала нашли тело ребенка. Это 7-летняя девочка.

Читайте РБК-Украина в Google News
обвал