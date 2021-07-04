Обрушение дома в Майами: власть обвинили в отказе срочного ремонта перед трагедией

Менеджер дома в Майами пожаловался, что городские власти отложили утверждение срочного ремонта всего за три дня до обрушения здания, в результате которого 24 человека погибли и 124 человека пропали без вести. Совет дома Champlain Towers нанял консультанта для осмотра здания еще в 2018 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

В заявлении были отмечены многочисленные проблемы и необходимость ремонтных работ для прохождения повторной сертификации безопасности, которая должна быть проведена в этом году.

Электронные письма, полученные журналистами издания, показывают, что в последние месяцы руководство дома становилось все более обеспокоенным и настаивало на том, чтобы ремонт начался как можно быстрее. Тем не менее, их письма оставались без ответа.

21 июня менеджер дома гневно написал чиновникам Департамента строительства, что отсутствие реакции задерживает срочные ремонтные работы. А уже через три дня здание рухнуло.