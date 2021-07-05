Багатоповерхівку в Майамі знесуть цієї ночі: жителів попередили, до чого готуватися

Поліція закликала громадян, які проживають в районі найближчих вулиць, залишатися вдома і не виходити на вулицю. Також людей просять не включати кондиціонери, щоб уникнути попадання пилу в приміщення.

"Пошуково-рятувальні групи продовжать свої операції незабаром після знесення", - зазначила мер міста Даніелла Левін Кава.

Вона також додала, що бригади працюють над тим, щоб виконати якомога більше роботи до прибуття "Ельзи".

Вона також заспокоїла захисників і любителів тварин, які чинили опір знесенню будівлі через те, що в багатоповерхівці можуть все ще перебувати домашні тварини. За її словами, рятувальники тричі прочесали будівлю з метою пошуку домашніх вихованців, включаючи пошуки в шафах, під ліжками і у всіх інших місцях.

"Остання інформація, яка у нас є, полягає в тому, що в будівлі не залишилося тварин", - сказала Левін Кава.