Багатоповерхівку в Майамі знесуть цієї ночі: жителів попередили, до чого готуватися

Зруйновану багатоповерхівку в Майамі (штат Флорида, США) знесуть вже цієї ночі. Заплановане знесення аварійної будівлі відбудеться сьогодні, з 22:00 до 3:00 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News
Поліція закликала громадян, які проживають в районі найближчих вулиць, залишатися вдома і не виходити на вулицю. Також людей просять не включати кондиціонери, щоб уникнути попадання пилу в приміщення.
"Пошуково-рятувальні групи продовжать свої операції незабаром після знесення", - зазначила мер міста Даніелла Левін Кава.
Вона також додала, що бригади працюють над тим, щоб виконати якомога більше роботи до прибуття "Ельзи".
Вона також заспокоїла захисників і любителів тварин, які чинили опір знесенню будівлі через те, що в багатоповерхівці можуть все ще перебувати домашні тварини. За її словами, рятувальники тричі прочесали будівлю з метою пошуку домашніх вихованців, включаючи пошуки в шафах, під ліжками і у всіх інших місцях.
"Остання інформація, яка у нас є, полягає в тому, що в будівлі не залишилося тварин", - сказала Левін Кава.
Нагадаємо, 24 червня в Майамі обвалилася багатоповерхівка. Це сталося вночі, коли жителі міцно спали. З того дня почалася масштабна операція з пошуку жертв в результаті обвалу.
Раніше повідомлялося, що число жертв в результаті обвалу багатоповерхівки в Майамі досягло 24. Також відомо, що будівля вимагала термінового ремонту перед обвалом.
Також ми писали, що на місці обвалу знайшли тіло дитини. Це 7-річна дівчинка.