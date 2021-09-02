Много раз звучало слово Крым: Зеленский и Байден говорили о деоккупации и пленных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долго говорил с Джо Байденом о Крыме. В частности они обсудили Крымскую платформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию телеканала "Украина 24" .

Президент отметил, что вопрос сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время встречи.

"Много раз звучало слово Крым. Начиная от комплиментарных вещей о Крымской платформе. Много раз говорили о Крыме, потому что вопрос сложный. По деоккупации, вопрос пленных", - заявил он.