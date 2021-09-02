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Много раз звучало слово Крым: Зеленский и Байден говорили о деоккупации и пленных

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Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 02:22
Много раз звучало слово Крым: Зеленский и Байден говорили о деоккупации и пленных Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долго говорил с Джо Байденом о Крыме. В частности они обсудили Крымскую платформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию телеканала "Украина 24".

Президент отметил, что вопрос сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время встречи.

"Много раз звучало слово Крым. Начиная от комплиментарных вещей о Крымской платформе. Много раз говорили о Крыме, потому что вопрос сложный. По деоккупации, вопрос пленных", - заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запуск Крымской платформы стал поражением для России.

Отметим, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне.

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