Много раз звучало слово Крым: Зеленский и Байден говорили о деоккупации и пленных
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долго говорил с Джо Байденом о Крыме. В частности они обсудили Крымскую платформу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию телеканала "Украина 24".
Президент отметил, что вопрос сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время встречи.
"Много раз звучало слово Крым. Начиная от комплиментарных вещей о Крымской платформе. Много раз говорили о Крыме, потому что вопрос сложный. По деоккупации, вопрос пленных", - заявил он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запуск Крымской платформы стал поражением для России.
Отметим, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне.