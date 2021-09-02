Багато разів звучало слово Крим: Зеленський і Байден говорили про деокупацію і полонених

Президент України Володимир Зеленський заявив, що довго говорив з Джо Байденом про Крим. Зокрема вони обговорили Кримську платформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію телеканалу "Україна 24" .

Президент зазначив, що питання складне, тому воно піднімалося кілька разів під час зустрічі.

"Багато разів звучало слово Крим. Починаючи від компліментарних речей про Кримську платформу. Багато разів говорили про Крим, тому що питання складне. Щодо деокупації, питання полонених", - заявив він.