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Багато разів звучало слово Крим: Зеленський і Байден говорили про деокупацію і полонених

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Вашингтон, Четвер 02 вересня 2021 02:22
Багато разів звучало слово Крим: Зеленський і Байден говорили про деокупацію і полонених Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що довго говорив з Джо Байденом про Крим. Зокрема вони обговорили Кримську платформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію телеканалу "Україна 24".

Президент зазначив, що питання складне, тому воно піднімалося кілька разів під час зустрічі.

"Багато разів звучало слово Крим. Починаючи від компліментарних речей про Кримську платформу. Багато разів говорили про Крим, тому що питання складне. Щодо деокупації, питання полонених", - заявив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що запуск Кримської платформи став поразкою для Росії.

Зазначимо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.

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