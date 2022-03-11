"Много погибло": СБУ перехватила разговор оккупанта о попытке "взять" Киев

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с женой. Он рассказывал о неудачной попытке захватить Киев через Бородянку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В телефонном разговоре военный РФ отметил, что у них много погибших и раненых. Кроме того, он сказал, что часть войск скоро отступит к Беларуси, где их, возможно, сменят другие.
"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем там ждать. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", - сказал оккупант.
Напомним, ранее в Генштабе заявили, что российские военные деморализованы слухами о неспособности РФ платить.
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