"Много погибло": СБУ перехватила разговор оккупанта о попытке "взять" Киев

В телефонном разговоре военный РФ отметил, что у них много погибших и раненых. Кроме того, он сказал, что часть войск скоро отступит к Беларуси, где их, возможно, сменят другие.

"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем там ждать. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", - сказал оккупант.