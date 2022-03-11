"Багато загинуло": СБУ перехопила розмову окупанта про спробу "взяти" Київ

В телефонній розмові військовий РФ зазначив, що у них багато загиблих та поранених. Крім того, він сказав, що частина військ скоро відступить до Білорусі, де їх, можливо, змінять інші.

"У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо там чекати. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять",- сказав окупант.