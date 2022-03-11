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"Багато загинуло": СБУ перехопила розмову окупанта про спробу "взяти" Київ

Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта з дружиною. Він розповідав про невдалу спробу захопити Київ через Бородянку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

В телефонній розмові військовий РФ зазначив, що у них багато загиблих та поранених. Крім того, він сказав, що частина військ скоро відступить до Білорусі, де їх, можливо, змінять інші.

"У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо там чекати. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять",- сказав окупант.

Нагадаємо, раніше в Генштабі заявили, що російські військові деморалізовані чутками про неспроможність РФ платити.

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