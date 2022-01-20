Много крови и миллионы беженцев. Резников предупредил о последствиях вторжения России

"Да, это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", - отметил Резников.

Однако, по его словам, вторжение будет "очень и очень тяжелым для россиян".

Министр посоветовал дипломатам ведущих стран мира, которые сейчас пытаются отвлечь угрозу войны путем переговоров, донести до руководства РФ цену вторжения в Украину.

"Я бы сказал, что основной месседж такой - давайте покажем Кремлю, что вы серьезно понимаете все угрозы и можете сделать это нападение очень дорогим для них. Можно начать с санкций прямо сейчас - до, а не после", - отметил Резников.

На вопрос журналиста, не воспримет ли Украина предательством введение санкций против России после ее дальнейшей эскалации он ответил, что будет "очень поздно".

"Потому что будет много крови, будут беженцы, это будет катастрофа для Европы. Ведь эта война не только на востоке Украины. Она направляется на восток Европы. Я говорю это абсолютно серьезно", - резюмировал министр.