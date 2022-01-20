Багато крові і мільйони біженців. Резніков попередив про наслідки вторгнення Росії

"І так, це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею чи, можливо, між Німеччиною та Польщею", - зазначив Резніков.

Проте, за його словами, вторгнення буде "дуже і дуже важким для росіян".

Міністр порадив дипломатам провідних країн світу, які нині намагаються відвернути загрозу війни шляхом переговорів, донести до керівництва РФ ціну вторгнення до України.

"Я б сказав, що основний меседж такий - давайте покажемо Кремлю, що ви серйозно розумієте всі загрози і можете зробити цей напад дуже дорогим для них. Можна розпочати з санкцій просто зараз - до, а не після", - зауважив Резніков.

На питання журналіста, чи не сприйме Україна зрадою введення санкцій проти Росії після її подальшої ескалації він відповів, що буде "дуже пізно".

"Тому що буде багато крові, будуть біженці, це буде катастрофа для Європи. Адже ця війна не лише на Сході України. Вона прямує на схід Європи. Я кажу це абсолютно серйозно", - резюмував міністр.