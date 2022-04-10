Очень много колеблется: в Германии призывают Шольца посетить Украину

Генеральный секретарь "Свободной демократической партии" Бижан Джир-Сарай заявил, что ожидает визита канцлера в Киев, поскольку такой знак солидарности являются сегодня важными для Украины.

"Украина нуждается в нашей полной солидарности. Это также включает получение информации о текущей ситуации на местах в Киеве. Для меня загадка, почему канцлер Шольц не может заставить себя сделать это. Федеративная Республика несет особую ответственность. Шольц не справляется со своей ролью лидера в Европе. Он слишком много раздумывает", - заявил председатель немецкой партии "Зеленых" в Европарламенте Расмус Андресен.

Европейский политик от партии "зеленых" Райнхард Бютикофер убежден в том, что в Украине будут рады видеть Шольца, особенно, если он преодолеет свою нерешительность относительно поставок вооружения.

"Шольц колеблется и грустит, но он не ведет за собой. Лидирующая роль Германии в Европе уходит в прошлое. Отсутствие визита в Киев вписывается в эту картину. Что было важнее для Шольца, чем эти совместные европейские визиты?", - отметил член парламента от "Христианско-демократического союза" Тильман Кубан.