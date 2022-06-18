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Очень многие страны просят не рассказывать о передаче нам оружия, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Ряд стран сегодня предоставляют Украине военное вооружение. И очень многие из них просят не рассказывать об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Лига.net".

Так, на вопрос журналиста, не мало ли выделено военной помощи по итогам "Рамштайна-3" он сказал, что "нам надо задать себе вопрос: а кто нам что обязан?".

"Для этого у нас должны быть немножко другие отношения с теми странами, которые берут на себя обязательства. Если бы наша страна была членом НАТО, то был бы совсем другой разговор и изменилась бы конфигурация таких встреч. Сегодня мы должны благодарить страны, которые оказывают нам помощь. Их очень много. Не обо всех мы знаем. Очень многие страны просят не озвучивать военное вооружение, которое они нам передают. Пройдет время и будет наша победа - будем всех благодарить", - отметил Данилов.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс.

При этом в США заявили о рекордной скорости поставки оружия в Украину.

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Алексей ДаниловВоенная помощь