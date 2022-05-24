Многие россияне устали от политики Путина и ждут окончания войны, - эксперт

"Я думаю, что основное чувство, которое люди испытывают, это чувство возрастающей усталости от всего этого. Причем это испытывают люди с разных сторон, в том числе люди, которые изначально были готовы поддержать эту войну, потому что они до конца не понимали или не хотели понимать, что происходит. Теперь, когда все это длится так долго, все уже примерно поняли, что ничего хорошего не получается, что чем дальше, тем хуже", - заявил эксперт.

Он также рассказал о том, что есть часть россиян, которые надеяться, что Путин как-то "вырулит" и война скоро закончится "чем-нибудь хорошим".

"А люди менее оптимистичные по отношению к Путину ждут плохого конца и думают "Боже мой, пусть это хоть как-нибудь быстрее кончится", потому что невозможно бесконечно жить в этом ухудшающемся ритме", - добавил Крашенинников.