Многие люди ощутят на себе пост-COVID синдром после болезни, - ВОЗ

Пациенты, которые длительное время болели коронавирусом, могут ощутить особый синдром после выздоровления. И таких людей может быть много.
Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Отмечается, что так называемый пост-COVID синдром может наблюдаться как у пациентов с легкой формой коронавируса, так и с тяжелой.
Учитывая масштабы пандемии, в ВОЗ ожидают, что в мире этот синдром перенесут многие люди. А лучший вариант его избежать - не заболеть коронавирусом.
Также Всемирная организация здравоохранения располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами коронавирусом, несмотря на наличие антител к вирусу. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения мутировавшим вирусом.
Кроме того, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.