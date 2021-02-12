Багато людей відчують на собі пост-COVID синдром після хвороби - ВООЗ

Пацієнти, які тривалий час хворіли коронавірусом, можуть відчути особливий синдром після одужання. І таких людей може бути багато.
Про це заявили у Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Відзначається, що так званий пост-COVID синдром може спостерігати як у пацієнтів з легкою формою коронавірусу, так і з тяжкою.
Враховуючи масштаби пандемії, у ВООЗ очікують, що в світі цей синдром перенесуть багато людей. А найкращий варіант його уникнути, не захворіти коронавірусом.
Також Всесвітня організація охорони здоров'я має даних про повторні зараження новими штамами коронавірусом, незважаючи на наявність антитіл до вірусу. ВООЗ вже отримала декілька повідомлень про те, що в ПАР фіксуються повторні випадки зараження на вірус.
Крім того, у ВООЗ заявляли, що нові мутації коронавірусу, зокрема "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби COVID-19.