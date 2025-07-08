МКС видав ордери на арешт лідерів "Талібану" через переслідування жінок в Афганістані

"Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду в контексті ситуації в Афганістані видала ордери на арешт Хайбатули Ахунзади, верховного лідера "Талібану", та Абдули Хакіма Хаккані, верховного судді "Талібану", які фактично керують Афганістаном щонайменше з 15 серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

За даними МКС, Ахундзаді та Хаккані інкримінується організація та заохочення переслідувань з політичних і гендерних мотивів. Зокрема, йдеться про масштабні репресії проти жінок, дівчат та інших людей, які не відповідали гендерній політиці Талібану - включно з тими, хто має іншу гендерну ідентичність чи підтримує права жінок.

Ордери видано в контексті розслідування ситуації в Афганістані. Суд вважає, що злочини проти людяності були скоєні щонайменше з 15 серпня 2021 року, коли Талібан захопив владу в країні, і тривали до 20 січня 2025 року.

Прокуратура МКС вказує, що ці переслідування супроводжувалися системним придушенням прав, насильством, дискримінацією та ізоляцією жінок з публічного життя.

"Хоча деякі заборони та норми було запроваджено для всього населення, основною метою стали саме жінки та дівчата, які зазнали позбавлення основних прав через свою гендерну приналежність", - заявили в МКС.

Зазначається, що місцезнаходження підозрюваних наразі невідоме. МКС закликає держави-учасниці Римського статуту до співпраці щодо виконання ордерів. Це перший випадок, коли суд видає ордери в контексті злочинів, пов'язаних із гендерним переслідуванням у контексті правління Талібану.