На МКС произошел инцидент с новым модулем России: включились двигатели

На Международной космической станции произошел инцидент после стыковки российского модуля "Наука". Двигатели устройства незапланированно включились.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на переговоры экипажа МКС с Землей, транслировавшиеся на Twitter-странице NASA.
О проблеме во время стыковки космического модуля "Наука" со станцией сообщил российский космонавт Олег Новицкий. По его словам, двигатели устройства спонтанно включились.
В конце концов, спустя некоторое время, согласно сообщению специалиста Хьюстонского Центра управления полетами Акихио Хосиде, экспертам удалось решить проблему.
"Мы возвращаем управление положением станции в пространстве", - добавил Хосиде