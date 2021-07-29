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На МКС произошел инцидент с новым модулем России: включились двигатели

Автор: Сергей Пышкин

На Международной космической станции произошел инцидент после стыковки российского модуля "Наука". Двигатели устройства незапланированно включились.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на переговоры экипажа МКС с Землей, транслировавшиеся на Twitter-странице NASA.

О проблеме во время стыковки космического модуля "Наука" со станцией сообщил российский космонавт Олег Новицкий. По его словам, двигатели устройства спонтанно включились.

В конце концов, спустя некоторое время, согласно сообщению специалиста Хьюстонского Центра управления полетами Акихио Хосиде, экспертам удалось решить проблему.

"Мы возвращаем управление положением станции в пространстве", - добавил Хосиде

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наукаМКС