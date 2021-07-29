На МКС стався інцидент з новим модулем Росії: увімкнулися двигуни

Про проблему під час стикування космічного модуля "Наука" зі станцією повідомив російський космонавт Олег Новицький. За його словами, двигуни пристрою незаплановано увімкнулися.

Зрештою, через деякий час, згідно з повідомленням фахівця х'юстонського центру управління польотами Акіхіо Хосіде, експертам вдалося розв’язати проблему.

"Ми повертаємо управління становищем станції в просторі", - додав Хосіде