На МКС стався інцидент з новим модулем Росії: увімкнулися двигуни

На Міжнародній космічній станції відбувся інцидент після стикування російського модуля "Наука". Двигуни пристрою незаплановано увімкнулись.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на переговори екіпажу МКС с Землею, що транслювалися на Twitter-сторінці NASA.
Про проблему під час стикування космічного модуля "Наука" зі станцією повідомив російський космонавт Олег Новицький. За його словами, двигуни пристрою незаплановано увімкнулися.
Зрештою, через деякий час, згідно з повідомленням фахівця х'юстонського центру управління польотами Акіхіо Хосіде, експертам вдалося розв’язати проблему.
"Ми повертаємо управління становищем станції в просторі", - додав Хосіде