UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

К МКС пристыковался новый космический модуль

Автор: Сергей Пышкин

Космический модуль "Наука", который был запущен на прошлой неделе с Байконура, успешно пристыковался к Международной космической станции сегодня в 16:30. Запуск устройства Россия откладывала на протяжении последних 14 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Отмечается, что запуск ракеты носителя "Протон-М" состоялся еще 21 июля с космодрома Байконур. После того, как спутник "Наука" вышел на орбиту - модуль в течение следующих восьми дней выходил в зону стыковки с МКС.

"Наука" займет место модуля "Пирс", который недавно был похоронен на Кладбище космических кораблей, что расположенно в Тихом океане.

Также известно, что Российская Федерация планирует использовать космический модуль исключительно в лабораторно-исследовательских целях.

В частности, "Наука" оборудован:

  • комплексом по производству кислорода для шести человек;
  • роботом-манипулятором ERA для приема грузов;
  • устройством для дистанционного зондирования Земли;

Читайте РБК-Украина в Google News
МКСнаукакосмос