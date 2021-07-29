К МКС пристыковался новый космический модуль

Отмечается, что запуск ракеты носителя "Протон-М" состоялся еще 21 июля с космодрома Байконур. После того, как спутник "Наука" вышел на орбиту - модуль в течение следующих восьми дней выходил в зону стыковки с МКС.

"Наука" займет место модуля "Пирс", который недавно был похоронен на Кладбище космических кораблей, что расположенно в Тихом океане.

Также известно, что Российская Федерация планирует использовать космический модуль исключительно в лабораторно-исследовательских целях.

В частности, "Наука" оборудован: