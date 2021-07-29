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До МКС пристикувався новий космічний модуль

Автор: Сергій Пишкін

Космічний модуль "Наука", що був запущений минулого тижня з Байконуру, успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції сьогодні о 16:30. Запуск пристрою Росія відкладала протягом останніх 14 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Роскосмосу.

Відзначається, що запуск ракети носія "Протон-М" відбувся ще 21 липня з космодрому Байконур. Після того, як супутник "Наука" вийшов на орбіту - модуль протягом наступних восьми днів виходив в зону стикування з МКС.

"Наука" займе місце модуля "Пірс", який нещодавно був похований на Кладовищі космічних кораблів, що розташоване в Тихому океані.

Також відомо, що Російська Федерація планує використовувати космічний модуль виключно в лабораторно-дослідницьких цілях.

Зокрема, "Наука" обладнаний:

  • комплексом з виробництва кисню для шести осіб;
  • роботом-маніпулятором ERA для приймання вантажів;
  • пристроєм для дистанційного зондування Землі;

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МКСнаукакосмос