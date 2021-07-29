До МКС пристикувався новий космічний модуль

Відзначається, що запуск ракети носія "Протон-М" відбувся ще 21 липня з космодрому Байконур. Після того, як супутник "Наука" вийшов на орбіту - модуль протягом наступних восьми днів виходив в зону стикування з МКС.

"Наука" займе місце модуля "Пірс", який нещодавно був похований на Кладовищі космічних кораблів, що розташоване в Тихому океані.

Також відомо, що Російська Федерація планує використовувати космічний модуль виключно в лабораторно-дослідницьких цілях.

Зокрема, "Наука" обладнаний: