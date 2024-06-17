У МКС фокусуватимуться на злочинах проти українських військовополонених

"Ми зараз зосереджуємо увагу на злочинах, скоєних під час утримання та внаслідок утримання. Ми розглядаємо утримання як щодо військовополонених, так і цивільних осіб", - зазначила Голліс.

Прокурор зазначила, що згідно з міжнародним правом, військові можуть бути взяті в полон. Їх можна утримувати в полоні, але не можна катувати, вбивати, чинити насильство та інші злочини. Утримувати у полоні цивільних осіб не можна.

"Навіть якщо утримання є законним, не можна наражати людей на катування, вбивати, вчиняти статеве насильство, морити голодом і вчиняти будь-які інші злочини проти них", - додала Голліс.