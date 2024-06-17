В МУС будут фокусироваться на преступлениях против украинских военнопленных

"Мы сейчас сосредотачиваем внимание на преступлениях, совершенных во время удерживания и в результате удерживания. Мы рассматриваем удерживание как в отношении военнопленных, так и гражданских лиц", - отметила Холлис.

Прокурор отметила, что согласно международному праву, военные могут быть взяты в плен. Их можно удерживать в плену, но нельзя пытать, убивать, совершать насилие и другие преступления. Удерживать в плену гражданских лиц нельзя.

"Даже если удерживание является законным, нельзя подвергать людей пыткам, убивать, совершать половое насилие, морить голодом и совершать любые другие преступления против них", - добавила Холлис.