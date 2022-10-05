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Міжнародну допомогу отримають ще 28 тисяч українців: кого включили до списків

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Україна, Середа 05 жовтня 2022 13:46
Міжнародну допомогу отримають ще 28 тисяч українців: кого включили до списків Фото: допомогу міжнародних організацій отримають 28 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики передало список заяв для виплати грошової допомоги 28 128 особам. Список переданий в рамках меморандумів з Норвезькою радою у справах біженців та Відокремленим підрозділом Міжнародної Федерації Handicap в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

До списку включено заяви осіб, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога та відповідають наступним критеріям згідно з запитом від міжнародних організацій.

Норвезька рада у справах біженців:

  • - особи з інвалідністю, що зареєстровані у Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях - 6 000 осіб;
  • - одинокі батьки, що зареєстровані у Харківській, Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях - 4 128 осіб;
  • - особи з місцем реєстрації на тимчасово окупованій території - 15 000 осіб.

Відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації Handicap в Україні:

  • - особи з інвалідністю (Чернівецька область) - 1500 осіб;
  • - пенсіонери з пенсією менше 3000 грн - 1500 осіб.

За даними міністерства, на сьогодні 2 941 184 осіб включено до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій.

Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок

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