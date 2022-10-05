Міжнародну допомогу отримають ще 28 тисяч українців: кого включили до списків

Мінсоцполітики передало список заяв для виплати грошової допомоги 28 128 особам. Список переданий в рамках меморандумів з Норвезькою радою у справах біженців та Відокремленим підрозділом Міжнародної Федерації Handicap в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

До списку включено заяви осіб, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога та відповідають наступним критеріям згідно з запитом від міжнародних організацій.

Норвезька рада у справах біженців:

- особи з інвалідністю, що зареєстровані у Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях - 6 000 осіб;

- одинокі батьки, що зареєстровані у Харківській, Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях - 4 128 осіб;

- особи з місцем реєстрації на тимчасово окупованій території - 15 000 осіб.

Відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації Handicap в Україні:

- особи з інвалідністю (Чернівецька область) - 1500 осіб;

- пенсіонери з пенсією менше 3000 грн - 1500 осіб.

За даними міністерства, на сьогодні 2 941 184 осіб включено до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій.