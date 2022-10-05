Международную помощь получат еще 28 тысяч украинцев: кого включили в списки

Минсоцполитики передало список заявлений для выплаты денежной помощи 28 128 лицам. Список передан в рамках меморандумов с Норвежским советом по делам беженцев и обособленным подразделением Международной Федерации Handicap в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В список включены заявления лиц, которые подали заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе єДопомога и отвечают следующим критериям согласно запросу от международных организаций.

Норвежский совет по делам беженцев:

- лица с инвалидностью, зарегистрированные во Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях - 6 000 человек;

- одинокие родители, зарегистрированные в Харьковской, Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях - 4 128 человек;

- лица с местом регистрации на временно оккупированной территории - 15 000 человек.

Обособленное подразделение Международной Федерации Handicap в Украине:

- лица с инвалидностью (Черновицкая область) = 1500 человек;

- пенсионеры с пенсией менее 3000 грн - 1500 человек.

По данным министерства, на сегодняшний день 2 941 184 человек включены в списки, переданные Минсоцполитики в различные международные организации.