Международную помощь получат еще 28 тысяч украинцев: кого включили в списки
Минсоцполитики передало список заявлений для выплаты денежной помощи 28 128 лицам. Список передан в рамках меморандумов с Норвежским советом по делам беженцев и обособленным подразделением Международной Федерации Handicap в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
В список включены заявления лиц, которые подали заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе єДопомога и отвечают следующим критериям согласно запросу от международных организаций.
Норвежский совет по делам беженцев:
- - лица с инвалидностью, зарегистрированные во Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях - 6 000 человек;
- - одинокие родители, зарегистрированные в Харьковской, Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях - 4 128 человек;
- - лица с местом регистрации на временно оккупированной территории - 15 000 человек.
Обособленное подразделение Международной Федерации Handicap в Украине:
- - лица с инвалидностью (Черновицкая область) = 1500 человек;
- - пенсионеры с пенсией менее 3000 грн - 1500 человек.
По данным министерства, на сегодняшний день 2 941 184 человек включены в списки, переданные Минсоцполитики в различные международные организации.
Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок
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