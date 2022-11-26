Міжнародну допомогу отримають ще 20 тисяч українців: кого включили до списків

Міністерство соціальної політики України передало до міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді" список заяв на виплату грошової допомоги для 20 тисяч українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

"До списку включено заяви громадян, зареєстрованих на окупованих територіях, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-службі, наразі Мінсоцполітики вже передало до міжнародних організацій (в тому числі "Людина в біді") списки для виплати грошової допомоги, до яких включено 3 115 309 осіб.

Після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.

У прес-службі нагадали, що рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.