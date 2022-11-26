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Международную помощь получат еще 20 тысяч украинцев: кого включили в списки

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Украина, Суббота 26 ноября 2022 10:59
Международную помощь получат еще 20 тысяч украинцев: кого включили в списки Фото: международную помощь получат еще 20 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины передало международной гуманитарной организации "Человек в беде" список заявлений на выплату денежной помощи для 20 тысяч украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

"В список включены заявления граждан, зарегистрированных на оккупированных территориях, подавших заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе єДопомога", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время Минсоцполитики уже передало международным организациям (в том числе "Человек в беде") списки для выплаты денежной помощи, в которые включены 3 115 309 человек.

После передачи списков на выплату международные организации проводят дополнительную проверку по дедубликации выплат.

В пресс-службе напомнили, что решение о предоставлении помощи принимают международные организации. Приоритетны уязвимые группы людей, в частности внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей, малообеспеченные семьи.

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.

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Министерство социальной политики
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