На Міжнародному форумі PRNext оголосили переможців рейтингу якості управління корпоративною репутацією

Під час Міжнародного форуму PRNext оголосили переможців VIII Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оргкомітет форуму.
Журі рейтингу із 149 незалежних аналітиків, галузевих експертів і спеціалізованих журналістів провідних медіа визначило серед 663 компаній із різних галузей ті, чиї власники, топменеджмент і PR-команди продемонстрували найкращу роботу своєї системи репутаційного менеджменту в умовах війни.
Голова оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер агенції PR-Service та віцепрезидент Української PR-Ліги, розказала про нагороди "Репутаційні АКТИВісти – 2023" та підбила підсумки чергового щорічного дослідження.
Цього року в оголошення переможців були внесені деякі зміни. Зокрема, 2023 року не оприлюднюється перелік переможців у п’яти функціональних номінаціях "Репутаційна стабільність", "Медіаактивність", "Інноваційний підхід", "Іміджевий капітал КСВ" та "Антикризова стійкість". Без потужних представників окремих галузей і номінацій, оцінювання яких тимчасово "поставлене на паузу", перемога у функціональних номінаціях не буде коректно відображати реальний стан справ і досягнень.
Окрім цього "на паузі" оцінювання у певних номінаціях і галузях, що відображає їхню специфічну ситуацію в умовах війни. Учасники номінації "Диверсифіковані бізнес-групи" часто тісно пов’язані з іменем бенефіціара або ключовим базовим активом. Втім, війна та руйнування, санкції та націоналізація стрімко змінюють бізнес-ландшафт і позиції таких груп: одні зникають або їхнє майбутнє стає все більш невизначеним, інші — у пошуку моделей стратегічного виживання в новій реальності.
Учасники підномінації "Авіалінії" галузі "Транспорт і логістика" практично не провадять діяльності через небезпеку в небі України. "На паузі" підномінація "Інвестиційні компанії" в галузі "Фінанси" — український ринок класичних інвестицій завмер. Для галузей "Металургія" та "Машинобудування" зараз найактуальнішим є питання виживання. "Авторітейлери" також у пошуках нових моделей діяльності в умовах різкого обриву традиційних ланцюжків постачань. Тільки-но об’єкти оцінювання продемонструють ознаки життя, стабілізації та структурування — вони повернуться до Рейтингу. Можливо, у зміненому вигляді.
А галузеві переможці Рейтингу розподілились таким чином.
Транспорт і логістика:
FMCG:
Будівництво та девелопмент – Ковальська
Телекомунікації:
ПЕК:
Фінанси:
HoReCa:
IT:
Аграрний сектор:
Рітейл:
Фармація та медицина:
Повний перелік переможців Рейтингу у кожній із галузевих номінацій оприлюднений на сторінках щорічного альманаху Рейтингу, а також на його офіційному сайті.