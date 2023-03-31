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На Международном форуме PRNext объявили победителей рейтинга качества управления корпоративной репутацией

Фото: на Международном форуме PRNext объявили победителей рейтинга качества управления корпоративной репутацией (оргкомитет форума)
Автор: Артем Горовенко

Во время Международного форума PRNext объявили победителей VIII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оргкомитет форума.

Жюри рейтинга из 149 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и специализированных журналистов ведущих медиа определило среди 663 компаний из разных отраслей те, чьи владельцы, топ-менеджмент и PR-команды продемонстрировали лучшую работу своей системы репутационного менеджмента в условиях войны.

Председатель оргкомитета PRNext Елена Деревянко, партнер агентства PR-Service и вице-президент Украинской PR-Лиги, рассказала о наградах "Репутационные АКТИВисты - 2023" и подвела итоги очередного ежегодного исследования.

В этом году в оглашение победителей были внесены некоторые изменения. В частности, в 2023 году не обнародуется список победителей в пяти функциональных номинациях "Репутационная стабильность", "Медиаактивность", "Инновационный подход", "Имиджевый капитал КСО" и "Антикризисная устойчивость". Без мощных представителей отдельных отраслей и номинаций, оценка которых временно "поставлена на паузу", победа в функциональных номинациях не будет корректно отражать реальное положение дел и достижений.

Кроме этого, "на паузе" оценивание в определенных номинациях и отраслях, что отражает их специфическую ситуацию в условиях войны. Участники номинации "Диверсифицированные бизнес-группы" часто тесно связаны с именем бенефициара или ключевым базовым активом. Впрочем, война и разрушение, санкции и национализация стремительно меняют бизнес-ландшафт и позиции таких групп: одни исчезают или их будущее становится все более неопределенным, другие — поиском моделей стратегического выживания в новой реальности.

Участники подноминации "Авиалинии" отрасли "Транспорт и логистика" практически не ведут деятельности из-за опасности в небе Украины. "На паузе" подноминация "Инвестиционные компании" в области "Финансы" - украинский рынок классических инвестиций замер. Для отраслей "Металлургия" и "Машиностроение" сейчас наиболее актуальным является вопрос выживания. "Авторитейлеры" также в поисках новых моделей деятельности в условиях резкого обрыва традиционных цепочек поставок. Как только объекты оценивания продемонстрируют признаки жизни, стабилизации и структурирования, они вернутся к Рейтингу. Может быть, в измененном виде.

А отраслевые победители Рейтинга распределились следующим образом.

Транспорт и логистика:

  • Транспорт и логистика – службы такси – Uklon;
  • Транспорт и логистика – почтово-логистические операторы и курьерские службы – Новая почта;
  • Транспорт и логистика – логистические компании – Лемтранс;
  • Транспорт и логистика – транспортные компании – Укрзализныця.

FMCG:

  • FMCG – food – ТД Щедро;
  • FMCG – non-food – Корпорация Биосфера;
  • FMCG – напитки alcohol – Pernod Ricard Ukraine;
  • FMCG – напитки non-alcohol/low alcohol – Coca-Cola Украина;
  • FMCG – tobacco – British American Tobacco.

Строительство и девелопмент – Ковальская

Телекоммуникации:

  • Телекоммуникации – мобильные/cdma-операторы – Киевстар;
  • Телекоммуникации – операторы фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет – Укртелеком.

ТЭК:

  • ТЭК – добыча, переработка нефти, газа и угля – Укргаздобыча;
  • ТЭК – ритейл нефтепродуктов – ОККО;
  • ТЭК – электроэнергетический сектор – ДТЭК.

Финансы:

  • Финансы – банки – Приват Банк;
  • Финансы – страховые компании life – ARX LIFE;
  • Финансы – страховые компании non-life – ARX.

HoReCa:

  • HoReCa – руководящие гостиничные операторы – Fairmont;
  • HoReCa – руководящие ресторанные компании – Fist Line Group.

IT:

  • IT – hard – Apple;
  • IT – soft – GlobalLogic.

Аграрный сектор:

  • Агросектор – поставщики агрохимии и посевного материала – Corteva Agriscience;
  • Агросектор – агрохолдинги-производители и трейдеры – Нибулон.

Ритейл:

  • Ритейл – FMCG – АТБ-Маркет;
  • Ритейл – fashion – Adidas;
  • Ритейл – ювелирные изделия – Золотой век;
  • Ритейл – электроника – Rozetka;
  • Ритейл – товары для дома – Эпицентр К (в т.ч. новая линия);
  • Ритейл – парфюмерия и косметика – Watsons.

Фармация и медицина:

  • Фармация и медицина – аптеки – Фармастор (Аптека Доброго Дня, Первая социальная аптека, Экспресс Фарм);
  • Фармация и медицина – медклиники – Аист;
  • Фармация и медицина – медлаборатория – МедЛаб;
  • Фармация и медицина – производители и импортеры – Фармак.

Полный список победителей Рейтинга в каждой из отраслевых номинаций обнародован на страницах ежегодного альманаха Рейтинга, а также на его официальном сайте.

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