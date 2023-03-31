На Международном форуме PRNext объявили победителей рейтинга качества управления корпоративной репутацией

Во время Международного форума PRNext объявили победителей VIII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оргкомитет форума.
Жюри рейтинга из 149 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и специализированных журналистов ведущих медиа определило среди 663 компаний из разных отраслей те, чьи владельцы, топ-менеджмент и PR-команды продемонстрировали лучшую работу своей системы репутационного менеджмента в условиях войны.
Председатель оргкомитета PRNext Елена Деревянко, партнер агентства PR-Service и вице-президент Украинской PR-Лиги, рассказала о наградах "Репутационные АКТИВисты - 2023" и подвела итоги очередного ежегодного исследования.
В этом году в оглашение победителей были внесены некоторые изменения. В частности, в 2023 году не обнародуется список победителей в пяти функциональных номинациях "Репутационная стабильность", "Медиаактивность", "Инновационный подход", "Имиджевый капитал КСО" и "Антикризисная устойчивость". Без мощных представителей отдельных отраслей и номинаций, оценка которых временно "поставлена на паузу", победа в функциональных номинациях не будет корректно отражать реальное положение дел и достижений.
Кроме этого, "на паузе" оценивание в определенных номинациях и отраслях, что отражает их специфическую ситуацию в условиях войны. Участники номинации "Диверсифицированные бизнес-группы" часто тесно связаны с именем бенефициара или ключевым базовым активом. Впрочем, война и разрушение, санкции и национализация стремительно меняют бизнес-ландшафт и позиции таких групп: одни исчезают или их будущее становится все более неопределенным, другие — поиском моделей стратегического выживания в новой реальности.
Участники подноминации "Авиалинии" отрасли "Транспорт и логистика" практически не ведут деятельности из-за опасности в небе Украины. "На паузе" подноминация "Инвестиционные компании" в области "Финансы" - украинский рынок классических инвестиций замер. Для отраслей "Металлургия" и "Машиностроение" сейчас наиболее актуальным является вопрос выживания. "Авторитейлеры" также в поисках новых моделей деятельности в условиях резкого обрыва традиционных цепочек поставок. Как только объекты оценивания продемонстрируют признаки жизни, стабилизации и структурирования, они вернутся к Рейтингу. Может быть, в измененном виде.
А отраслевые победители Рейтинга распределились следующим образом.
Транспорт и логистика:
FMCG:
Строительство и девелопмент – Ковальская
Телекоммуникации:
ТЭК:
Финансы:
HoReCa:
IT:
Аграрный сектор:
Ритейл:
Фармация и медицина:
Полный список победителей Рейтинга в каждой из отраслевых номинаций обнародован на страницах ежегодного альманаха Рейтинга, а также на его официальном сайте.