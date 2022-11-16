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Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії в організації

Фото: Міжнародний паралімпійський комітет припинив членство Росії (olympics.com)
Автор: Константин Широкун

Міжнародний паралімпійський комітет на позачерговій генеральній асамблеї припинив членство Паралімпійського комітету Росії в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Міжнародного паралімпійського комітету.

За виключення Росії проголосували 64 делегати, проти - 39. Ще 16 делегатів утрималися. На думку комітету, РФ не здатна виконати зобов'язання відповідно до статуту Міжнародного паралімпійського комітету.

Росія може оскаржити рішення, але скасувати припинення членства може лише генеральна асамблея комітету і не раніше, ніж наприкінці 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ та Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад.

Також ми писали, що Незалежна організація боротьби з допінгом у легкій атлетиці оголосила про нове покарання для російської спортсменки Наталії Антюх. У неї відібрали завойовану на Олімпіаді-2012 золоту медаль.

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