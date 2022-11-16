Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации

Международный паралимпийский комитет на внеочередной генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Международного паралимпийского комитета.
За исключение России проголосовали 64 делегата, против — 39. Еще 16 делегатов воздержались. По мнению комитета, РФ не способна выполнить обязательства в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета.
Россия может обжаловать решение, но отменить приостановку членства может только генеральная ассамблея комитета и не раньше, чем в конце 2023 года.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад.
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