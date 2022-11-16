RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации

Фото: Международный паралимпийский комитет остановил членство России (olympics.com)
Автор: Константин Широкун

Международный паралимпийский комитет на внеочередной генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Международного паралимпийского комитета.

За исключение России проголосовали 64 делегата, против — 39. Еще 16 делегатов воздержались. По мнению комитета, РФ не способна выполнить обязательства в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета.

Россия может обжаловать решение, но отменить приостановку членства может только генеральная ассамблея комитета и не раньше, чем в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад.

Также мы писали, что Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике объявила о новом наказании для российской спортсменки Натальи Антюх. У нее отобрали завоеванную на Олимпиаде-2012 золотую медаль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада