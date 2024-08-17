Міжнародний обмін даними про рахунки в банках: що треба знати українським біженцям

Коли Україна передаватиме інформацію про рахунки українців

CRS зобов’язує країни-учасниці збирати дані про фінансові рахунки іноземних податкових резидентів і щорічно обмінюватися цією інформацією, пояснює юрист.

"Українські біженці повинні точно визначити свій податковий статус, оскільки неправильно зазначена інформація може призвести до подвійного оподаткування або закриття рахунку. Закон № 2970-ІХ вимагає від українських банків збирати дані про податкове резидентство клієнтів. Якщо клієнт не надасть необхідної інформації, банк може закрити його рахунок. У разі визнання себе податковим резидентом іншої країни, Україна автоматично передасть інформацію про рахунки до податкової служби цієї країни", - зазначає Ольга Черевко.

Зокрема, якщо людина, яка отримала тимчасовий захист у Німеччині, вказує себе як податкового резидента Німеччини в українському банку, то Україна зобов’язана передати інформацію про цей рахунок німецькій податковій службі.

"Якщо ж особа визначить себе резидентом України, то інформація до Німеччини не надсилатиметься. Якщо клієнт не надасть інформацію про своє резидентство, банк може закрити його рахунок", - звертає увагу юрист.

Фото: Оформлення документів українським біженцям у Польщі (gettyimages.com)

Що треба врахувати біженцям за кордоном

Для біженців із тимчасовим захистом, які отримують соціальні виплати, важливо врахувати, що більшість із них будуть вважатися податковими резидентами країни перебування, звертає увагу юрист.

"У такому випадку інформація про їхні рахунки в Україні може бути передана до цих країн, що може спричинити податкові наслідки, вимогу повернення соціальних виплат та нарахування штрафів", - попереджає Ольга Черевко.

Визначення податкового статусу – індивідуальний процес, який залежить від конкретних обставин певної особи, зауважує спеціваліст. Неправильне визначення може призвести до подвійного оподаткування або інших фінансових ризиків, тому важливо ретельно продумати податкову стратегію.