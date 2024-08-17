Международный обмен данными о счетах в банках: что нужно знать украинским беженцам

Когда Украина будет передавать информацию о счетах украинцев

CRS обязывает страны-участницы собирать данные о финансовых счетах иностранных налоговых резидентов и ежегодно обмениваться этой информацией, объясняет юрист.

"Украинские беженцы должны точно определить свой налоговый статус, поскольку неправильно указанная информация может привести к двойному налогообложению или закрытию счета. Закон № 2970-ІХ требует от украинских банков собирать данные о налоговом резидентстве клиентов. Если клиент не предоставит необходимую информацию, банк может закрыть его счет. В случае признания себя налоговым резидентом другой страны, Украина автоматически передаст информацию о счетах в налоговую службу этой страны", - отмечает Ольга Черевко.

В частности, если человек, получивший временную защиту в Германии, указывает себя как налогового резидента Германии в украинском банке, то Украина обязана передать информацию об этом счете немецкой налоговой службе.

"Если же лицо определит себя резидентом Украины, то информация в Германию не будет посылаться. Если клиент не предоставит информацию о своем резидентстве, банк может закрыть его счет", - обращает внимание юрист.

Фото: Оформление документов украинским беженцам в Польше (gettyimages.com)

Что нужно учесть беженцам за границей

Для беженцев со временной защитой, которые получают социальные выплаты, важно учесть, что большинство из них будут считаться налоговыми резидентами страны пребывания, обращает внимание юрист.

"В таком случае информация об их счетах в Украине может быть передана в эти страны, что может повлечь за собой налоговые последствия, требование возврата социальных выплат и начисление штрафов", - предупреждает Ольга Черевко.

Определение налогового статуса – индивидуальный процесс, зависящий от конкретных обстоятельств определенного лица, отмечает специалист. Неправильное определение может привести к двойному налогообложению или другим финансовым рискам, поэтому важно тщательно продумать налоговую стратегию.