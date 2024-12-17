Міжнародний легіон ГУР: як іноземці приєднуються до боротьби за Україну (відео)

Представник Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) з позивним "Влад" поділився історією бойового шляху та деталями відкритого рекрутингу підрозділу в інтерв’ю для подкасту "Ukrainian Jenny meets...".

У бесіді він згадав, як на початку повномасштабного вторгнення Росії отримав дзвінки від своїх друзів-військових зі США, з якими раніше проходив спільні військові навчання. Вони запропонували свою допомогу в боротьбі за Україну. Згодом дедалі більше іноземних добровольців приєднувалися до Міжнародного легіону, що вимагало адаптації процесів і зміцнення організації підрозділу.

Сьогодні легіон об’єднує воїнів із різних країн світу, що забезпечує йому унікальну багатонаціональність. Проте це також створює певні виклики через різницю у військових досвідах та методах роботи.

Процес рекрутингу до легіону залишається відкритим – він починається із подання заявки через соціальні мережі. Після первинного відбору новобранці проходять базовий курс підготовки, який триває понад місяць. Для досвідчених військових цей курс адаптує їхні навички до специфіки роботи легіону.

Детальніше про бойові успіхи, рекрутинг та особисту історію "Влада" — зокрема, про його участь у битві за Київ та пережиту окупацію членами його родини – можна дізнатися у повному інтерв’ю на YouTube.