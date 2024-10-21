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Боєць із США про мотивацію воювати за Україну: викликає почуття, що ми робимо своє

Понеділок 21 жовтня 2024 21:39
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Боєць із США про мотивацію воювати за Україну: викликає почуття, що ми робимо своє Ілюстративне фото: боєць із США розповів про свою мотивацію воювати за Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іноземні солдати, які воюють на боці України, відчувають, що роблять своє. І вони адаптуються до умов війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву бійця Міжнародного легіону ГУР із позивним Murray у підкасті YouTube-каналу Ukrainian Jenny meets.

Він зазначив, що смерть - це та річ, з якою всі професійні солдати справляються по-своєму. І це дуже велика частина роботи кожного солдата.

Воїн звернув увагу, що деякі речі вже не шокують людину після того, як вона побачила їх кілька разів. Але в будь-якому разі дуже складно звикнути до смерті, якщо бачити її на прикладі близьких людей.

"Але це теж повертає назад, підживлює мотивацію для роботи. Можливо слово "помста" тут не зовсім підходить, але це точно викликає почуття, що ми робимо своє", - додав Murray.

Він уточнив, що пройшов через такі скрутні ситуації, коли втратив в Афганістані близьких друзів.

"Це було дуже важко. І, пройшовши через цей процес, мені довелося навчитися справлятися з цими емоціями та психологічними наслідками з ПТСР та осмислювати те, що я побачив там. Це те, з чим я вже розібрався", - розповів він.

За його словами, наявність такого досвіду допомагає йому пережити деякі страшні речі, з якими він стикається під час війни в Україні.

Легіонери в Україні

Варто зауважити, що Україні від російської агресії допомагає оборонятися багато іноземних громадян.

Як було відомо ще в березні, Міжнародний легіон Головного управління розвідки (ГУР) складався з бійців із понад півсотні країн.

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