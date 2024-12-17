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Международный легион ГУР: как иностранцы присоединяются к борьбе за Украину (видео)

Вторник 17 декабря 2024 14:43
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Международный легион ГУР: как иностранцы присоединяются к борьбе за Украину (видео) Фото: ГУР (militarist.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Представитель Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) с позывным "Влад" поделился историей боевого пути и деталями открытого рекрутинга подразделения в интервью для подкаста "Ukrainian Jenny meets...".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

В беседе он вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения России получил звонки от своих друзей-военных из США, с которыми ранее проходил совместные военные учения. Они предложили свою помощь в борьбе за Украину. Со временем все больше иностранных добровольцев присоединялись к Международному легиону, что требовало адаптации процессов и укрепления организации подразделения.

Сегодня легион объединяет воинов из разных стран мира, что обеспечивает ему уникальную многонациональность. Однако это также создает определенные вызовы из-за разницы в военных опытах и методах работы.

Процесс рекрутинга в легион остается открытым - он начинается с подачи заявки через социальные сети. После первичного отбора новобранцы проходят базовый курс подготовки, который длится более месяца. Для опытных военных этот курс адаптирует их навыки к специфике работы легиона.

Подробнее о боевых успехах, рекрутинге и личной истории "Влада" - в частности, о его участии в битве за Киев и пережитой оккупации членами его семьи - можно узнать в полном интервью на YouTube.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что иностранные солдаты, которые воюют на стороне Украины, адаптируются к реалиям войны и считают свое дело важным. Об этом рассказывает боец Международного легиона ГУР с позывным Murray. По словам военного, каждый профессиональный солдат по-своему справляется со смертью, которая является неотъемлемой частью военной службы. Хотя со временем некоторые вещи перестают шокировать, самое большое испытание для любого человека - это столкновение со смертью близких.

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